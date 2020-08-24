غوتيريش يرحب بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط في ليبيا

رحب االأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأحد، بالدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لإنهاء الحصار على إنتاج النفط في ليبيا.

جاء ذلك خلال تعليقه على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا من قبل رئيس الوزراء فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عبر بيانين منفصلين.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، إضافة إلى استئناف الحوار الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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