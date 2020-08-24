الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تعقد اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة

بنغازي 24 أغسطس 2020 (وال) – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الأحد في بنغازي اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية – رئيس الجمعية العمومية للشركة سالم الدرسي، وأعضاء الجمعية متمثلين في كل من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة، ووكيل وزارة العدل،ووكيل وزارة العمل والتأهيل، ووكيل وزارة المالية والتخطيط، ووكيل وزارة الاقتصاد.

وناقش الاجتماع تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير لجنة المراقبة، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتسمية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتطرق الاجتماع إلى مشاكل قطاع الاتصالات والصعوبات التي تواجه شركات القطاع ووضع الحلول المناسبة لتسهيل عمل الشركات بما يخدم القطاع .(وال – بنغازي)

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