سفينة شحن تصل ميناء البريقة النفطي لتفريغ المكثفات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن دخول سفينة الشحن (Valle Di siviglia) فجر اليوم إلى ميناء البريقة النفطي لتفريغ المكثفات الموجودة بخزانات الميناء.

وأوضحت المؤسسة أن السفينة ستقوم بشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء من أجل توفير سعات تخزينية كافية لضمان استمرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا وسيساهم ذلك في عدم زيادة طرح الأحمال عن مستوياتها الحالية.

وأشارت المؤسسة أن تفريغ المكثفات لن يؤدي إلى حل كامل لمشكلة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الشرقية، حيث أن احتياجات محطتيْ كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بحدود 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ولا تستطيع المؤسسة توفيرها بسبب الأغلاق القسري للمنشآت النفطية كما أن الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات لتغطية العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي قد تم استنزافها خلال الشهور الماضية بسبب الإغلاقات.

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