“صنع الله” يجدد الدعوة لإنهاء إقفالات النفط غير القانونية لوقف معاناة المواطنين وسد حاجة الاستهلاك المحلي من المحروقات

جدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” دعوته لإنهاء الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية حتى تتكمن المؤسسة من أداء عملها وسد حاجة الاستهلاك المحلي من المحروقات.



وقال “صنع الله” في تصريح له اليوم الاثنين إن إغلاق النفط تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين حيث أثر سلباً على كافة سبل الحياة، وانقطاعات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات هو أحد هذه الأثار، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستواصل بذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة المواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد.



وكانت المؤسسة قد أعلنت عن دخول سفينة شحن فجر اليوم إلى ميناء البريقة النفطي لتفريغ المكثفات الموجودة بخزانات الميناء، وذلك من أجل توفير سعات تخزينية كافية لضمان استمرار إنتاج الغاز الطبيعي بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا مما سيساهم في عدم زيادة طرح الأحمال عن مستوياتها الحالية بالمنطقة الشرقية.

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