اقتصاد

اعتقال عدد من المتظاهرين ضد الفساد بطرابلس … و الاتفاق على توسع حراك همة خارج البلاد

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف أحد منسقي حراك “همة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اعتقال عدد 4 من شباب الحراك يوم الأمس من قبل قوات تابعة لحكومة الوفاق وهم : محمد القمودي، محمود القمودي، ناصر الزياني، مهند الكوافي”، مع مطالبتهم بالافراج الفوري عليهم .

ووفقاً لمصدرنا فالحراك مستمر ، و سينضم إليه عدد من أفراد الجاليات الليبية بالخارج للمطالبة بحقوقهم ، مؤكداً على اختراق عدد من الصفحات الخاصة بالحراك بعد اطلاق النار عليهم يوم الأمس .

كما كرر مصدرنا بالحراك عدم منح وزارة داخلية الوفاق الإذن لهم للتظاهر بالإضافة إلى تهديدهم من قبلها ، مؤكدين أن هدف الحراك سلمي و لا علاقة له بأي طرف من أطراف النزاع في ليبيا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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