المسماري: نحن لا نرفض مبادرة وقف إطلاق النار ولكن التحركات على الأرض هي بعكس ما أعلنه “السراج”

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق “أحمد المسماري” بأنهم لا يرفضون مبادرة وقف إطلاق النار، ولكن التحركات على الأرض وتحشيد القوات للهجوم على سرت والجفرة والهلال النفطي هي بعكس ما جاء في مبادرة “السراج”.

وأضاف “المسماري” في تصريح لقناة “العربية الحدث” مساء أمس أن قواتهم ومنذ تاريخ الثامن من يونيو المالضي وهي في مرحلة وقف إطلاق النار التزاما بما جاء في المبادرة المصرية وإعلان القاهرة، واستطرد قائلا: “نحن نبهنا الرأي العام المحلي والدولي بأن هناك تضليل وشيء غير المعلن وهناك على الأرض تحركات كبيرة جدا ونقل قوات وتحرك سفن وفرقاطات باتجاه سرت وتحرك أرتال باتجاه الجفرة وهذا لا يعكس ما جاء في مبادرة السراج بوقف إطلاق النار على الإطلاق وقد تنشب المعركة في أي لحظة”. وفق تعبيره.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” قد أصدر بيانا الجمعة أكد فيه على وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وشدد على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي اعتبره “المسماري” أنه “للاستهلاك الاعلامي وذر للرماد في العيون”، لكنه لم يعلق على بيان رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” والذي أكد فيه على ذات النقاط الواردة في بيان “السراج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية