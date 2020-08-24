شحن 30 ألف طن من المكثفات عبر ميناء البريقة

أعلنت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة اليوم الاثنين، دخول السفينة Valle Di siviglia إلى ميناء البريقة لشحن 30 ألف طن من المكثفات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عملية تفريغ الخزانات عبر الميناء من المكثفات ستسمح بتوفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز الطبيعي. مؤكدة قرب إنتهاء أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية أعلن الموافقة على تفريغ الخزانات الممتلئة بالمكثفات بعد تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز عن أغلب محطات التوليد في شرق البلاد.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بأن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية المستمرة منذ يناير الماضي.

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