بحث حلحلة مشاكل الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

بحث رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع رفقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، التحديات التي تواجه الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، بسبب توقف إيراداتها نتيجة الإيقاف القسري للإنتاج.

وتضمن الاجتماع مناقشة الوضع المالي والفني الصعب ودراسة الحلول الممكن تنفيذها لإنقاذ الشركة نتيجة توقف نشاطها بسبب توقف إنتاج النفط والآثار السلبية على الصعيدين الحالي والمستقبلي، بالإضافة لكيفية تحقيق معدلات إنتاج عالية في حال فك عودة الإنتاج بما يكفل تحقيق عوائد مالية يمكن من خلالها استمرار الشراكة وتحقيق المستهدفات.

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