اقتصاد

ميناء الخمس يترقب وصول حاويات حبوب ومواشي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات حديثة، أظهرت وصول عدد من السفن التجارية إلى منطقة المخطاف.

وتشهد منطقة المخطاف رسو السفينة جان التابعة للوكيل الملاحي عبر أعالي البحار وعلى متنها 147 حاوية بضائع متنوعة، فيما يترقب الميناء وصول عدد من السفن، منها السفينة أرمونيا التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع، وعلى متنها أكثر من 6 آلاف طن من الشعير الصب، بالإضافة للسفينة سيقما التابعة لنفس الوكيل، وعلى متنها 9 آلاف و 250 طناً من حبوب القمح.

وتستعد أرصفة الميناء لاستقبال السفينة عبدالرحمن كينق التابعة للوكيل الملاحي شركة أويا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 900 رأس من العجول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك