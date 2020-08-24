ميناء الخمس يترقب وصول حاويات حبوب ومواشي

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات حديثة، أظهرت وصول عدد من السفن التجارية إلى منطقة المخطاف.

وتشهد منطقة المخطاف رسو السفينة جان التابعة للوكيل الملاحي عبر أعالي البحار وعلى متنها 147 حاوية بضائع متنوعة، فيما يترقب الميناء وصول عدد من السفن، منها السفينة أرمونيا التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع، وعلى متنها أكثر من 6 آلاف طن من الشعير الصب، بالإضافة للسفينة سيقما التابعة لنفس الوكيل، وعلى متنها 9 آلاف و 250 طناً من حبوب القمح.

وتستعد أرصفة الميناء لاستقبال السفينة عبدالرحمن كينق التابعة للوكيل الملاحي شركة أويا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 900 رأس من العجول.

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