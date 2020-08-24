“اتحاد النفط” يعلن تأييده لمبادرة عقيلة صالح

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، في مدينة القبة، اجتماعاً موسعاً، مع ممثلين عن اتحاد عمال النفط في القبة، لبحث الاستعداد لعودة الإنتاج وتمكين الشركات من أداء عملها ومناقشة دور قطاع النفط في تعزيز الاقتصاد الليبي وتحسينه.

وأصدر اتحاد عمال النفط بياناً، عقب اجتماعه مع عقيلة صالح، أعلن فيه تأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز لرفع المعاناة عن المواطن والحفاظ على البنية التحتية للمؤسسات النفطية في الموانئ والحقول، وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين جميع الليبيين وفق بنود المبادرة.

وكان عقيلة صالح قد أجل مساء الثلاثاء الماضي اجتماعه مع اتحاد عمال النفط الذي كان من المقرر أن يعقد الأربعاء الماضي قبل أن يحدد له الموعد الجديد وهو أمس الأحد في الوقت الذي كان يستعد فيه ممثلون عن الاتحاد للتوجه إلى القبة قادمين من مدن بعيدة وعلموا بتأجيل الاجتماع في وقت متأخر.

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