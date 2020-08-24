نورلاند يُشجع المسؤلين الليبيين على تفعيل دعوات وقف إطلاق النار وإنتاج النفط

شجع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الاثنين، بعض المسؤلين على تفعيل دعوات وقف إطلاق النار وإنتاج النفط في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصالات قام بها السفير الأمريكي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، إضافة إلى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة والسفير السابق لدى الإمارات العارف النايض.

وفق بيان للسفارة، تحدث نورلاند مع صنع الله مؤكدًا بأن الولايات المتحدة تدعم الترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد، معبرا عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

وحث السفير الأمريكي القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد، بحسب البيان.

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