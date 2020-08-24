العمل والتأهيل بالوفاق تنتظر إقرار التغطية المالية للإفراج على العقود المتعثرة

قالت ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، إنها في انتظار إقرار التغطية المالية من قبل وزارة المالية للإفراج على العقود المتعثرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الأفراجات المالية على العقود المتعثرة بالقطاعات الإدارية يتوقف على اعتماد التغطية المالية التي أقرتها وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، كشفت عن أن الجهات المخولة باقرار الصرف هما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة.
ويعاني عدد كبير من الموظفين والعمال التابعين للشركات المتعثرة من توقف مرتباتهم منذ خمس سنوات تقريباً، نتيجة انسحاب الشركات العمالة في ليبيا قبل 2011 وتعثر بعضها دون تدخل الدولة.
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