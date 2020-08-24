العمل والتأهيل بالوفاق تنتظر إقرار التغطية المالية للإفراج على العقود المتعثرة

قالت ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، إنها في انتظار إقرار التغطية المالية من قبل وزارة المالية للإفراج على العقود المتعثرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الأفراجات المالية على العقود المتعثرة بالقطاعات الإدارية يتوقف على اعتماد التغطية المالية التي أقرتها وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، كشفت عن أن الجهات المخولة باقرار الصرف هما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة.

ويعاني عدد كبير من الموظفين والعمال التابعين للشركات المتعثرة من توقف مرتباتهم منذ خمس سنوات تقريباً، نتيجة انسحاب الشركات العمالة في ليبيا قبل 2011 وتعثر بعضها دون تدخل الدولة.

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