السراج يبحث مع مجموعة كاليون التركية استكمال مشاريع الطاقة المتوقفة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين مع مجموعة كاليون التركية استكمال مشاريع الطاقة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان للمجلس، يأتي اجتماع السراج مع ممثلي الشركة التركية في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية.

وبحث الاجتماع استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام، بحسب البيان.

وأضاف بيان المجلس الرئاسي بأن ذلك يأتي في إطار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.

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