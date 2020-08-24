السفارة الفرنسية في ليبيا تدعو الى التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية و مواصلة استئناف الإنتاج النفطي في اسرع وقت

دعت السفارة الفرنسية في ليبيا اليوم الاثنين جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية والمشاركة بحسن نية في الجهود المبذولة لإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ، من خلال خطوات متبادلة وذات مصداقية ويمكن التحقق منها إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الجميع التدخل الأجنبي في ليبيا. كما تدعو فرنسا الطرفين إلى مواصلة جهودهما للسماح باستئناف إنتاج النفط والتخصيص الشفاف لعائداته في أسرع وقت ممكن .

و من جانبها أكدت السفارة الفرنسية انه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ولهذا تدعو فرنسا إلى العودة إلى العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس المعايير التي يتفق عليها الشعب الليبي لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وينطوي هذا بشكل خاص على إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية اللازمة لضمان استقرار البلاد .

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