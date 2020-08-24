مجلس النواب “بطرابلس” يرحب بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع ..ويؤكد على تشكيل فريق نيابي لجدولة مطالب المتظاهرين

قال مجلس النواب بطرابلس اليوم الاثنين خلال بيان له إنه تتبع كافة المظاهرات التي خرجت في معظم المدن الليبية والتي تطالب بمطالبة مشروعة والتي يستعدى بعضها للإصلاح والتحسين.

وأضاف المجلس ضمن بيانه أنه رغم الشغب الذي مارسه المتظاهرين إلا أنه يعد حق مشروع، موضحاً إنه لايجب أن يعامل أبناء ليبيا بالعنف وعلى الأجهزة الأمنية تأمين المتظاهرين.

كما أكد على تشكيل فريق نيابي لجدولة المطالب للخروج بمشروع إصلاحي يعرض في جلسات المجلس لمناقشته وإستدعاء المسؤولين للإستماع إلى ردودهم بشأنها، ومطالبة الحكومة والمصرف المركزي والأجهزة الرقابية وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق مطالب المواطنين المشروعة، والعمل على فتح الموانئ النفطية ومصادر المياه للإسراع في رفع المعاناة على المواطن.

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