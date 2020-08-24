السراج يُحيل ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة إلى أعضاء المجلس الرئاسي

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أحال ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة الي أعضاء المجلس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن السراج أعتمد نتائج لجنة فرز مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة بوزارة المالية والتي تضمنت مستحقات نحو 17000عامل بقيمة اجمالية قدرت 330 مليون دينار ليبي.
ومن المتوقع ان يناقش أعضاء المجلس الرئاسي في اجتماعهم يوم الغد الثلاثاء بحسب مصادر خاصة إمكانية خصم المبلغ المستحق من مخصصات ميزانية الطوارئ.
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، عن أستيفاء أعمال التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي، والتواصل المباشر مع الشركات التي يتبع لها الموظفون والتأكد من أنهم ضمن كادرها التشغيلي قبل تعثر أعمالها.
وأشارت وزارة العمل والتأهيل في البيان إلى أن لجنة حصر العاملين المتضررين في الشركات المنسحبة والمتعثرة أنهت إعمالها أبريل الماضي بإحالة كشوفات الأسماء والبيانات كاملة علي الأفراد والشركات إلى وزارة المالية.
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