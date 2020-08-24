السراج يُحيل ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة إلى أعضاء المجلس الرئاسي

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أحال ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة الي أعضاء المجلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن السراج أعتمد نتائج لجنة فرز مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة بوزارة المالية والتي تضمنت مستحقات نحو 17000عامل بقيمة اجمالية قدرت 330 مليون دينار ليبي.

ومن المتوقع ان يناقش أعضاء المجلس الرئاسي في اجتماعهم يوم الغد الثلاثاء بحسب مصادر خاصة إمكانية خصم المبلغ المستحق من مخصصات ميزانية الطوارئ.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، عن أستيفاء أعمال التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي، والتواصل المباشر مع الشركات التي يتبع لها الموظفون والتأكد من أنهم ضمن كادرها التشغيلي قبل تعثر أعمالها.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل في البيان إلى أن لجنة حصر العاملين المتضررين في الشركات المنسحبة والمتعثرة أنهت إعمالها أبريل الماضي بإحالة كشوفات الأسماء والبيانات كاملة علي الأفراد والشركات إلى وزارة المالية.

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