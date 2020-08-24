اقتصاد

نيويورك تايمز : الصراع المستمر في ليبيا كلف عشرات المليارات من الخسائر و انخفاض مستويات المعيشة بشكل حاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم ان الصراع في ليبيا كلف عشرات المليارات من الخسائر من عائدات النفط المفقودة بالإضافة إلى البنية التحتية المتضررة وانخفاض مستويات المعيشة بشكل حاد .

و تابعت الصحيفة بالقول ان دعوة وقف اطلاق النار التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز تدعو إلى السماح باستئناف النفط من خلال تجميد الإيرادات حتي التوصل إلى اتفاق سياسي و إجراء انتخابات .

و أوضحت الصحيفة الأمريكية ان ليبيا العضو في منظمة اوبك المصدرة للبترول تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وتنتج 1.6 مليون برميل يوميًا قبل 2011 . وتسبب الحصار في تقلب الإنتاج بشكل حاد منذ ذلك الحين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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