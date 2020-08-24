تعرف على أبرز ما جاء في كلمة السراج للليبيين

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خطابا إلى الشعب عقب المظاهرات التي حدثت في العاصمة طرابلس ومدن أخرى غرب البلاد والتي تنادي بالإصلاح ووضع حلول للأزمات المتكررة التي تشهدها البلاد.

وقال السراج في خطابه المسجل عبر قناة الرسمية اليوم الاثنين، بأنهم يرفضون وبشدة تعرض المواطنين لإطلاق النار وأنهم مع التظاهر السلمي الذي هو حق المواطن للمطالبة بحقوقه وتحسين حياته المعيشية.

وأضاف السراج بأنه لا توجد عصا سحرية لتغيير المشهد حالياً فيما يخص “أزمة الكهرباء”، حيث هناك أزمات متراكمة يعمل على حلها و هي ليست وليدة اللحظة، مشيراً إلى أن ساعات طرح الأحمال ستكون عادلة بين المناطق، وأن إنهاء أزمة الكهرباء حالياً تحتاج عصا سحرية حسب وصفه.

وأكد رئيس المجلس عزمه إجراء تعديل وزاري عاجل بحكومته، ومن الممكن تشكيل حكومة أزمة ومطالبا في الوقت نفسه من الجهات القضائية والرقابة بمحاسبة المسؤلين عن الفساد مع ضرورة مساعدة الجهات العامة في عمل تلك الأجهزة لمكافحة الفساد.

وحول الأوضاع الاقتصادية قال السراج إن على المصرف المركزي في طرابلس توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي والسماح لجميع التجار بالحصول على العملة الأجنبية، للقضاء على المضاربة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة كان من بين أسباب تفاقمها إغلاق النفط، حيث طالب بالإلتزام وتنفيذ دعوات إعادة إنتاج وتصدير النفط، محذرا من أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية قد يجعل الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات المواطنين والتي كبدت الدولة خسائر مالية تتجاوز 8 مليار دولار.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أوضح خلال خطابه بأن الحكومة شرعت في إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية للنازحين والمتضررين من الحرب خلال ستة أشهر.

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