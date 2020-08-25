تحميل 250 برميل من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الثلاثاء، إن الناقلة “Valle di siviglia” تمكنت من تحميل شحنة لمادة المكثفات تقدر بحوالي 245 ألف برميل، وذلك بعد جهود ومساعٍ حثيثة من أجل توفير سعة تخزينية لمادة المكثفات تمكن من توفير إمدادات الغاز الطبيعي لاستهلاك محطات توليد الكهرباء.

ووفق بيان للشركة، من المتوقع أن تنتهي الناقلة من تحميل الشحنة بعد 30 ساعة من بدء التحميل والذي انطلق في ميناء البريقة منتصف يوم أمس الاثنين.

وأضاف البيان بأن المسؤولين في شركة سرت أكدوا على أن هذه الخطوة جاءت بعد كثير من الجهد والمباحثات من الجهات المسؤولة سواء في المؤسسة الوطنية للنفط أو في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وذلك تقديراً لمعاناة المواطن وتخفيفاً للأعباء الملقاة عليه.

وأوضح البيان بأن الشركة مرت بظروف صعبة جداً وخانقة نتيجة وصول السعات التخزينية للحد الأقصى لمنتج المكثفات المصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الشركة أريحية في زيادة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتشغيل المصفاة وتوفير المحروقات للسوق المحلي.

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