الشحومي: ليبيا تحتاج لحكومة قادرة على اتخاذ قرارات و”مركزي” بمجلس إدارة موحد

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” اليوم الثلاثاء إن استجابة رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” للتظاهرات هي ليس بالإمكان أبدع مما كان، موضحاً أن المنظومة الموجودة تعطل كل آمل في الإصلاح، وأن الأمر يحتاج برنامج منظم وحكومة قادرة علي اتخاذ القرارات الحتمية وبنك مركزي يعمل بمجلس إدارة موحدة حتى ينقذ النظام المصرفي ويقوم بتنفيذ إصلاحات حقيقية.

وأوضح “الشحومي” أنه لابد أن تخرج المطالب السلمية في كافة المدن دون استثناء لتوحيد المطالب وأهمها، ليبيا واحدة وموحدة، و شفافية الانفاق الحكومي، وعدالة استخدام الموارد والاحتياطيات، إعادة ربط منظومة الكهرباء ورفع قدرتها وإعادة ربط منظومة المقاصة المصرفية، إعادة تشغيل خطوط الطيران بين المطارات الليبية، توفير متطلبات العلاج ومجابهة الأوبئة في كافة المناطق.

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