الوطنية للنفط تبحثُ التحديات التي يمر بها القطاع

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماع موسع رفقة مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية بمدينة بنغازي، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة التي يمر بها قطاع النفط والغاز في ليبيا، نتيجة الإقفالات المتكررة للمواقع الإنتاجية المختلفة بالحقول والموانئ النفطية وبحث تأثيراتها السلبية والضرر الناجم بالمعدات السطحية، بالإضافة لطرح ملف الميزانيات.

وأوضح صنع الله خلال الاجتماع، بأن القطاع يمر بأوضاع فنية ومالية صعبة جرَّاء التحديات الأمنية، والإغلاقات المتكررة لمنابع النفط، بالإضافة لنقص الميزانيات التي تؤثر بشكل سلبي على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تجنيب المناطق النفطية أي تصعيد عسكري نظرا لخطورة ما تحتويه من مواد هيدروكربونية ومواد كيميائية خطيرة وما تشكّله من خطر على الموانئ النفطية والعاملين والمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية