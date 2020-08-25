استعمال تقنية الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمؤسسات التعليمية

بحث المسؤلون عن مصلحة المرافق التعلمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إمكانية إداخل تقنية الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمؤسسات التعليمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المصلحة بحضور مدير جهاز الطاقات المتجددة عبدالحميد الشروالي، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وأوضحت المصلة في بيان لها، بأنها ستعمل على تنفيذ مشروع تجريبي بإحدى المؤسسات التعليمية بعد دراسة الاحتياجات والتكاليف التقديرية.

وتناول الاجتماع تقديم شروح واقعية وتفاصيل فنية عن المنظومات المتوفرة والنظم المستخدمة وكيفية الاستفادة منها بأقل التكاليف المرتبطة بالتشغيل والصيانة مستقبلاٌ.

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