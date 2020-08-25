ميناء بنغازي يشهد حركة ملاحية نشطة

شهد ميناء بنغازي البحري هذه الأيام حركة ملاحية نشطة حيث رست سفينة نقل الحاويات “ألوبو” التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 123 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة.

كما شهد الميناء دخول سفينة نقل الحبوب “جورج” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10300 طن من حبوب الشعير، بالإضافة إلى سفينة نقل المواشي “فري دوم” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدوسر للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1066 رأسا من الأبقار قادمة من دولة إسبانيا.

ورست في ميناء بنغازي السفينة “آمال نبتون” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6000 طنّ من أكياس الإسمنت، إلى جانب السفينة “نوبل 1” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4400 طن من أكياس الإسمنت.

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