السراج يؤكد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء، بضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام أثناء لقائه برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، تناول الاجتماع الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وأضاف البيان بأن السراج جدد التأكيد على مكافحة الفساد، معتبرًا بأن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.

وكان السراج أوضح في خطاب موجه للمواطنين أمس الاثنين، بأن مكافحة الفساد داخل الدولة سيكون أولوية بالنسبة له خلال هذه الفترة، خاصة مع استمرار الاحتجاجات السلمية في طرابلس ومدن أخرى ضد الفساد وتدني الخدمات.

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