الكهرباء: سرقة الأسلاك تشكل عائقا أمام جهود استقرار الشبكة

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، إن استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك في مناطق متفرقة خاصة في المنطقة الغربية تشكل عائقا أمام جهود استقرار الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عمليات السرقة لاتزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين، مما يساهم في عدم توزيع القدرة بشكل منظم على المدن.

وأضاف البيان بأنه تم سرقة خط أبوظهير الباعيش وللمرة التاسعة على التولي بعد الإنتهاء من صيانة الخط وإعادة تشغيله من جديد والتي تمت من قبل فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وناشدت الشركة في البيان الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد السرقة من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام والذي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام.

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