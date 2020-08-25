مطالب للشركات بعدم إنهاء خدمات العمال الليبيين دون الرجوع لوزارة العمل والتأهيل بالوفاق

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن الفرق التفتيشية بالوزارة قادت عمليات تفاوضية مع عدد من الشركات الأجنبية التي رغبت بتقليص أو إنهاء خدمات العاملين الليبيين فيها جراء جائحة كورونا.

وأضاف البيان بأن عدد الشركات التي تم مفاوضتها حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 13 شركة عاملة في مجال الخدمات النفطية والكهربائية والاتصالات والمقاولات العامة والأعمال الزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتأهيل خاطبت كافة الشركات والمنظمات العاملة في ليبيا بإيقاف إجراءات الفسخ والإنهاء وماشابه بدون الرجوع إليها.

وتهدف المفاوضات إلى البحث عن الحلول الودية التوافقية التي تضمن استمرار العلاقة التعاقدية مابين الطرفين وحماية العاملين من تبعيات الفسخ من خلال دفع مكافأت مالية مجزية، بحسب البيان.

وأوضح البيان بأن المفاوضات قادت إلى تعويض بعض الشركات لموظفيها الليبيين عبر دفعها مبالغ مالية مجزية نظير الخدمة المقدمة، بينما تعهدت شركات أخرى بدفع مرتبات العاملين لمدة أربعة أشهر قادمة.

وطالبت العمل والتأهيل من الشركات الأجنبية والوطنية بمراجعة الوزارة في حال الفسخ أو التسريح، مؤكدة جاهزية الوزارة لإستقبال شكوى العاملين المتضررين من ذلك.

يذكر بأن وزارة العمل والتأهيل أنهت في أبريل الماضي تقريرها حول العاملين المتضررين في الشركات المنسحبة والمتعثرة والذين قدر عددهم بنحو 17000 عامل.

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