وزير الاقتصاد يزور مستشفى دار الشفاء التخصصي الطبي بمدينة بنغازي قبيل افتتاحه

بنغازي 25 أغسطس 2020 (وال)- قام معالي وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية السيد منير عصر، بزيارة تفقدية لمستشفى دار الشفاء التخصصي الطبي بمدينة بنغازي قبيل افتتاحه.

هذا ويرافق معالي الوزير في زيارته أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة المدير العام للمصرف السيد مرعي البرعصي، ومدير المطاحن الوطنية بليبيا السيد عبد الكريم الدينالي، وغرفة التجارة والاقتصاد بنغازي، ومدير الهيأة العامة لتشجيع الاستثمار والشؤون الخاصة بالمنطقة الشرقية السيد عبد الناصر نجم، إلى جانب عدد من المسئولين بإدارة المستشفى.

وقال معالي وزير الاقتصاد السيد منير عصر – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الزيارة هي زيارة استطلاعية وليست بالرسمية لهذه المستشفى، مشيدًا في الوقت ذاته بهذا المشروع واصفًا بأنه أكثر من رائع وجهد يُذكر فيُشكر.

ونوه معالي الوزير – في كلمته – لجهود إدارة مصرف الوحدة من أعضاء المجلس والإدارة، على مساهمتهم في مثل هذه المشاريع، للنهوض بالبلاد في أعلى المستويات.

وطالب معالي الوزير إدارة المستشفى؛ بعدم المبالغة في التسعيرة على المواطن.

من جهته، قال المدير الشؤون الطبية بمستشفى دار الشفاء الدكتور معتز السنفاز، إن هذا المشروع؛ هو صرح إقليمي مجهز بالكامل على أحدث الطراز، ويسع لأكثر من 160 سريرًا.

وأضاف السنفاز أن المستشفى يقع على رقعة جغرافية على مستوى 3 هكتار، منها هكتار ونصف موقع للسيارات والخدمات، وهكتار نصف الأخر للعيادات وغرف العمليات متكاملة ومجهزة على أحدث الطراز، لضمان دقة التشخيص والعلاج الصحيح.

وأشار السنفاز إلى أن فكرة المشروع؛ هو التوطين العلاج المواطنين بالداخل على مدى 10 سنوات القادمة، وعدم التفكير للعلاج بالخارج، وإدارة المستشفى؛ ستقوم بتوفير أطقم طبية على أعلى مستوى لخدمة المواطن.

وأوضح السنفاز أن العيادات الخارجية مفتوحة لاستقبال المواطن، وبعد شهرين سيكون افتتاح لأقسام الإيواء والعناية والعمليات بالمستشفى.

وتابع السنفاز: “في القريب العاجل؛ بعد تحسن الأوضاع في الدول؛ سنقوم باستجلاب أطقم زائرة، وستكون التكلفة بسيطة، حتى لذوي دخل المحدود.

من جهة أخرى، قال مدير الهيأة العامة لتشجيع الاستثمار والشؤون الخاصة بالمنطقة الشرقية السيد عبد الناصر نجم: “نحتفي اليوم وبصراحة بزيارة مدنية لهذا الصرح الرائع والمتميز في تقديم الخدمات الطبية”.

وأضاف نجم: “من خلال متابعتنا لهذا المشروع؛ نصل اليوم إلى المراحل المتقدمة، وزيارتنا اليوم هي لإصدار قرار بخصوص الموافقة على إجراء تراخيص لهذا المشروع الضخم”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال