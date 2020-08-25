حفتر يبحث مع مسؤولين بالمنطقة الشرقية حلول لمشاكل الكهرباء والسيولة ودعم الجنوب بالوقود

بحث القائد العام للقوات المُسلحة التابعة لمجلس النواب في طبرق المشير خليفة حفتر مع ممثلين عن الحكومة المؤقتة ومسؤولين آخرين إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الكهرباء والسيولة في المنطقة الشرقية وآلية توفير الوقود للمنطقة الجنوبية.

وعقد حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة اجتماعًا موسعًا للنظر في الاحتياجات الأساسية واللازمة في مناطق نفوذ الحكومة بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف امراجع غيث، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء اشكالية انقطاع التيار الكهربائي في أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة فيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وفق البيان للحكومة المؤقتة.

وأضاف البيان بأن الاجتماع أكد على ضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.

وأشار بيان الحكومة إلى تأكيد صندوق موازنة الأسعار على أن المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

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