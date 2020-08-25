حفتر يبحث مع مسؤولين بالمنطقة الشرقية حلول لمشاكل الكهرباء والسيولة ودعم الجنوب بالوقود

بحث القائد العام للقوات المُسلحة التابعة لمجلس النواب في طبرق المشير خليفة حفتر مع ممثلين عن الحكومة المؤقتة ومسؤولين آخرين إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الكهرباء والسيولة في المنطقة الشرقية وآلية توفير الوقود للمنطقة الجنوبية.
وعقد حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة اجتماعًا موسعًا للنظر في الاحتياجات الأساسية واللازمة في مناطق نفوذ الحكومة بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف امراجع غيث، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء اشكالية انقطاع التيار الكهربائي في أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة فيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وفق البيان للحكومة المؤقتة.
وأضاف البيان بأن الاجتماع أكد على ضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.
وأشار بيان الحكومة إلى تأكيد صندوق موازنة الأسعار على أن المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
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