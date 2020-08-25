مركز الرقابة على الأغذية يخاطب أجهزة الدولة بشأن سوق بيع اللحوم الشعبي “الحي الإسلامي”

كشف مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية مخاطبته لمجلس النواب بطرابلس والمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية والحكم المحلي والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، بشأن زيارة مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية لسوق بيع اللحوم الشعبي “الحي الإسلامي” 2 مارس سابقا، موضحا عدم مطابقته للإشتراطات الصحية القياسية الليبية المعمول بها.

وناشد “الزيات” خلال مخاطبته بضرورة وضع التدابير الصحية الموصى بيها لحماية المستهلك من توفير سلخانات عمومية تطابق المواصفات وأن يتم صيانة محلات بيع تداول اللحوم بالكامل.



كما طالب أن تقوم الدولة بوضع خطة متكاملة للأسواق الكبيرة الخاصة ببيع وتداول اللحوم.

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