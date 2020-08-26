مع تزايد حالات الإصابات بالفيروس.. الوطنية للنفط تضع شروط جديدة لحماية العاملين

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء بياناً للشركات والمعاهد النفطية التابعة لها، حيث أوضحت إنه مع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا قد تم عقد اجتماع أمس الثلاثاء مع مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء لجان الإدارة ومصحة النفط والإدارات المختصة.

حيث تم خلال الاجتماع الإتفاق على جملة من الأعمال، وتمتلث في نشر الوعي الصحي بجميع المواقع، وضرورة إصدار تقرير يومي يتضمن عدد الحالات المشتبه بها، وضرورة التأكيد من القيام بكافة الإجراءات الاحترازية للعاملين، وضرورة الإسراع في تجهيز دليل الإجراءات الواجب اتباعها في الرحلات الجوية، وعدد من الشروط الآخرى.

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