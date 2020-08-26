“باشاغا”: سنتعامل بالقانون بشأن التجمعات التي لاتلتزم بالشروط القانونية للتظاهر السلمي

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء بيانًا تدين فيه الإعتداءات على أملاك الدولة من قبل المتظاهرين، وإعتداء ليلة البارحة على محل سكن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، حيث نوه البيان الصادر إلى افتقاد المتظاهرين للمتطلبات القانونية اللازمة للحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني والزماني “بحسب البيان”.

كما أعلنت الوزارة خلال بيانها بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لاتلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق القانون تنظيم حق التظاهر السلمي، وتهيب باللجان المسؤولة بضرورة التوجه لمديرية الأمن المختصة مكانياً للحصول على أذونات للتظاهر السلمي وفق القانون، حيث يتسنى للجهات الأمنية بحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم “وفق البيان”.

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