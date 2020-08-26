“بي”: مطلب المتظاهرين بــ “محاربة الفساد” يتحقق من خلال تجفيف منابع الفساد بالشركات العام والوزارات

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية أن حماية المتظاهرين واجب وهذا ما ورد من خلال تغريدات وخطابات وزير الداخلية “فتحي باشاغا” الجمعة الماضية ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بخطابه يوم الأحد.

وأضاف “بي” خلال تصريحه أنه يرفض القلة الهاتفة بالإنقلاب على القليل من المشروعية الدستورية ( الإعلان الدستوري المؤقت المنتهي بالاتفاق السياسي ومخرجات برلين ) رغم الفشل في التطبيق، مبينًا أنه وجب التصحيح من خلال مطالب الحراك الشعبي والسلمي والتصحيحي( ليس الإنقلابي).

كما بين أنه لابد للحراك أن يطالب بـ”محاربة الفساد”، وذلك يتحقق من خلال تجفيف منابع الفساد بالشركات العامة والوزارات وإبعاد الشركات عن الوزراء والوكلاء وموظفي الوزارات من الشركات العامة والخاصة.

كما طالب الحراك أيضاً توفير الكهرباء و الماء صيانة و تركيب الموجودات وليس مزيدا من التوريدات، إضافةً للغلاء، والذي يعد حله بقرار السراج 1300/2018 وتنفيذه بدون استثناءات على الجميع حكومة وشعب ودعم من خلالها تنخفض الأسعار 35%”.

وتابع رجل الأعمال الليبي أنه من ضمن المطالب استبدال الدعم الي ييحقق عدالة وتوفر وقود للجميع بالذات السعر الموحد ويتوقف التهريب، وإبعاد الفاسدين من دوائر القرار، موضحاً على الحراك أن يكون سلمي ومطالباً بتصحيح المسارات بدلاً من حراك فوضوي ودموي قد لا نتحمل عقباه.

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