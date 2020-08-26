مصر تشتري أكثر من 500 ألف طن من القمح الروسي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم الأربعاء عن شراء 530 ألف طن من القمح الروسي للشحن في فترتين في أكتوبر المقبل وتعد الهيئة المشتري الحكومي للحبوب في القاهرة.

وفي السياق ذاته قالت الهيئة إنها قامت بشراء 230 ألف طن من القمح للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر، بالإضافة إلى 300 ألف طن للشحن في الفترة من 21 إلى 31 من ذات الشهر.

وكانت الهيئة العامة قد أصدرت قبل يومين مناقصة للتعاقد على شراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها تبذل جهدها لشراء شحنات من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراغواي، وصربيا.

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