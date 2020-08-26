اقتصاد

منظمة الأمن العالمية تؤكد شرعية ديوان المحاسبة التابع لـ “النواب”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد في تقريرها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة وعدد من المنظمات والاتحادات والهيئات الدولية والإقليمية، شرعية ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب برئاسة عمر عبد ربه.

وأكدت المنظمة في تقرير مفصل أصدرته عقب زيارة ميدانية لمقر الديوان في مدينة البيضاء، أن شرعية ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء جاءت مبنية على عدد من القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعلى رأسها القرار رقم 30 لسنة 2014، والقرار رقم 6 لسنة 2018، فضلا عن صدور حكم قضائي بمحكمة استئناف طرابلس سنة 2017 يقضي بانعدام صفة خالد شكشك.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن ديوان المحاسبة في البيضاء يعمل وفق الإطار الدستوري والقانوني ووفقا للتوجهات الخاصة بالمبادئ الرقابية وضمن المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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