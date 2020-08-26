19 ألف عامل في قطاع الطيران الأميركي يفقدون وظائفهم

أعلنت شركة الطيران الوطنية الأمريكية “أميركان إيرلاينز” عزمها إنهاء خدمات 19 ألف عامل لديها في مطلع أكتوبر المقبل، وذلك في في ظل الخراب الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا في العالم وما سببته من تعطل المؤسسات وعرقلة المشاريع إثر الإغلاقات للتصدي لها.

وأشارت الشركة إلى انتهاء المساعدة المقدمة بموجب شروط حزمة مساعدات فيدرالية بقيمة 25 مليار دولار مخصصة لشركات الطيران في الولايات المتحدة، وفي السياق ذاته قالت أميركان إيرلاينز إن قدرتها ستكون نصف مستوى عام 2019 في الربع الرابع من العام الجاري مضيفة أن الرحلات الدولية الطويلة ستكون بنسبة 25% فقط من جدولها للعام الماضي.

وتؤكد هذه التداعيات أن كورونا لم يصب البشر فقط، بل انتقلت تداعياته إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أثرت على شركات الطيران في العالم بشكل كبير منذ ظهور الفيروس نتيجة توقف حركة الملاحة الجوية ما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات الطيران.

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