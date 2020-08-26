“الجراي”يطالب برفع أقصى درجات الحس الأمني بميناء طرابلس البحري

قام مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري “محمد الجراي” اليوم الأربعاء بجولة تفقدية داخل الميناء، وذلك لمتابعة سير العمل الأمني داخل الميناء.

حيث شدد “الجراي” خلال جولته على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بالضبط والربط والتعاون مع الأجهزة الأخرى العاملة داخل الميناء، لضمان نجاح سير العمل ومتابعة كافة الإجراءات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها داخل المنافذ بالدولة الليبية.

كما أوضح مدير أمن الميناء بأن ميناء طرابلس من المنافذ الحيوية لاستيراد البضائع مما يتطلب رفع أقصى درجات الحس الأمني ومنع حدوث أي خروقات أمنية داخل الميناء.

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