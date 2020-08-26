سرقة 1900 متر من أسلاك الكهرباء في “قصر اخيار”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن سرقة 1900 متر من أسلاك الكهرباء على خط أبو رحمة بقصر اخيار.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية أن مجموعة من اللصوص قاموا بالاعتداء على إدارة توزيع المرقب التابعة للشركة وقاموا بسرقة أسلاك تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متر ضغط منخفض على الخط الرئيس أبو رحمة فرعية، أبو رحمة تفريعة يوسف أبوسنينة جهد منخفض على محول بئر البلدية بمنطقة قصر اخيار .

وفي وقت سابق أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا أعربت فيه عن استيائها واستنكارها للاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

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