اقتصاد

البريقة توضح موعد توزيع زيوت السيارات على المواطنين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنَّها ستبدأُ في بيعِ فئة الزيوت الثريا عبوَة واحد لتر، و4 لتراتٍ للمواطنين، وذلك من خلالِ نقاط البيع المباشرة التي حددَتها، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وبيَّنَت الشركةُ في بيانٍ لها نشرَ عبرَ منصتها الرسمية أنَّ سعرَ اللترِ الواحدِ من زيت الثريا يصلُ إلى 17 دينار، وذلك وفقاً للأسعارِ المقررة من وزارةِ الاقتصاد.

وأوضحت الشركة في ذات البيان أن الزيت يقطع حوالي 8000 كيلومتر، ويباع بسعر 65.500 دينار.

كانت شركة البريقة قد أعلنت في وقت سابق عزمها طرح زيوت محركات لسيارات البنزين بأنواع مختلفة لتغطية الطلب في السوق المحلية بجودة وأسعار منافسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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