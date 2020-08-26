الرئاسي يفرض حظرًا كاملاً للتجول لمدة أربعة أيام

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، فرض حظر كامل للتجول طيلة الأربع أيام القادمة، مع تحديد بعض الأحكام الأخرى.

وأوضح المجلس في بيان، بأن الحظر الكامل “24 ساعة” سيبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم، مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل فيما بينها.

وأضاف البيان بأن الحظر الجزئي سيستمر لمدة عشرة أيام إضافية بعد إنتهاء فترة الحظر الكامل، حيث قرر المجلس أيضا استمرار العمل بنظام الحظر الكامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وسمح االقرار لأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة مثل محلات المواد الغذائية بشرط التشدد في اتباع التعليمات والإرشادات الإحترازية، مع إلتزام الجهات الأمنية بإغلاق الأنشطة التجارية التي تخالف التوصيات والقوانين.

وأشار القرار إلى استمرار حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى.

وأكد قرار الرئاسي على السماح لأصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والفردية التي يمكن من خلالها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مثل ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار والإطارات وورش النجارة والحدادة ومحلات المواد المنزلية والكهربائية، إضافة إلى محلات الملابس ومغاسل الملابس.

الرئاسي أشار أيضا إلى استمرار الجهات الحكومية بالعمل الإداري بنسبة 30%، من الساعة التاسعة صباحا وحى الثانية ظهرا، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإصابة بكورونا.

وطالب القرار الجهات المعنية بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

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