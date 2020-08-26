د. بعرة حول مشاركته بورشة “الاصلاحات الاقتصادية” … أوصينا بوضع سعر صرف حقيقي و تعادلي للنقد الأجنبي

قال مدير الصالون الاقتصادي “د. طه بعرة”في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول مشاركته في ورشة العمل التي نظمها مجلس النواب بخصوص الاصلاحات الاقتصادية و تحديات تنفيذها أنه تمت مناقشة ضرورة انعاش اتفاق الاصلاحات الاقتصادية بشكل عاجل.

وتابع “بعرة” بالقول:أوصينا بوضع سعر حقيقي وتعادلي للنقد الأجنبي ، وتوحيده و توفيره لجميع الأغراض مع تفعيل كافة الأدوات المصرفية و معالجة ملف الدعم والسيولة النقدية، مع ضرورة أن تضلع كافة مؤسسات الدولة بواجباتها القانونية تجاه الاقتصاد الوطني والاستجابة لمعاناة الشعب.

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