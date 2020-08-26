شكشك: سوء إدارة الكهرباء من قبل المسؤلين عن الشركة العامة يرقى لجرائم جنائية

قال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك اليوم الأربعاء، إن الشركة العامة للكهرباء أساءت إدارة الكهرباء في البلاد واتخدت قرارات خاطئة ترقى بعض أعمالها المعتمدة إلى جرائم جنائية.

جاء ذلك خلال خطاب وجهه شكشك إلى القائم بأعمال النائب العام في طرابلس حول نتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال ششكشك في الخطاب بأنه تبين لهم وجود قصور وإهمال في العمل وسوء إدارة بشكل متعمد بالشركة العامة للكهرباء، وهذه الأفعال ترقى لجرائم جنائية.

خطاب شكشك أوصى بمنع المسؤولين المذكورين في التقرير من السفر إلى للخارج إلى حين إنتهاء التحقيق.

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