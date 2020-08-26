أكبر شركة نفط في العالم تغادر “داو جونز”

رفعت أكبر شركة نفط في العالم، “إكسون موبيل” الأميركية، الراية البيضاء بعد خسائر كبيرة نكّست نجاحها الممتد منذ عشرات السنين.

وبعد مُضي أكثر من 90 عاما على إدراجها في مؤشر البورصة الأمريكية “داو جونز” الصناعي، قررت “إكسون موبيل” الخروج من المؤشر في الـ31 من الشهر الحالي، وفق وكالة “سي بي أس نيوز”.

وجاء قرار الشركة إثر تكبدها خسائر فادحة بعدما كانت أكبر شركة في العالم عام 2013، وسيتم استبدال الشركة المستبعدة بـ”سيلز فورث دوت كوم”، وهي شركة حققت نجاحا أكبر من الشركة المذكورة في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء الزيادة والتنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.

وعانى مؤشر “داو جونز” الصناعي في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا، من موجة مبيعات حادة فيما محا مؤشر داو جونز الصناعي آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 بينما يهدد الوباء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.

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