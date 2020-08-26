الرئاسي يصدر قرارا بتمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية

أصدر المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء قرارا بتمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون شرط الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019 وذلك لغاية أجل أقصاه نهاية السنة الحالية أي بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس المجلس “فائز السراج” وحضور نائبي الرئيس “أحمد معيتيق” و”عبد السلام كاجمان” وعضوي المجلس “محمد عماري زايد” و”أحمد حمزة”، وناقش الاجتماع الوضع الراهن في البلاد والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعيات الأوضاع الحالية.

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