رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة الليبية ويطلع على الأوضاع الخدمية للمواطن

القبة 26 أغسطس 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة اليوم الأربعاء معالي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد ” عبدالله الثني ” حيث أطلع فخامته خلال اللقاء على الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفيروس ” كورونا ” وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي والإطلاع على مخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” فإن معالي رئيس مجلس الوزراء أكد لفخامة رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من الأحد القادم من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من ما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء .

كما طمأن معالي رئيس مجلس الوزراء فخامته بحسب ” بليحق ” على الوضع الصحي والوضع الوبائي في البلاد حيث تم خلال اللقاء تخصيص مبلغ 600 مليون لتوريد الاحتياجات الدوائية الضرورية للفترة القادمة.

كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية لفخامة رئيس مجلس النواب على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام القادم. (وال – القبة)

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