عقيلة صالح والثني يبحثان أزمة الكهرباء وتأمين مخزون السلعة التموينية

بحث رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء، إيجاد الحلول اللازمة لأزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية وتأمين مخزون السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق وفي مقدمتها القطاع الصحي، إضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا وتوفر الأدوية.

وأضاف البيان بأن الثني أبلغ عقيلة صالح بتوفر مخزون السلع التموينية خلال الفترة القادمة وحتى نهاية شهر فبراير من العام القادم.

وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة أكد على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من الأحد القادم من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية.

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