شركة البريقة تعلن عن تأجيل عمليات البيع للمواطن من خلال نقاط البيع المباشر وعمليات توزيع الغاز طيلة أيام الحظر

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأربعاء عن تأجيل عمليات البيع المباشر للمواطن من خلال نقاط البيع المباشر وعمليات توزيع الغاز طيلة أيام الحظر.



وأضافت الشركة في بيان لها أن تأجيل عمليات البيع المباشر وعمليات توزيع الغاز جاء بناء على قرار المجلس الرئاسي بفرض حظر كلي لمدة أربعة أيام، مشيرة إلى أن محطات الوقود مستثناة من ذلك وسيتم تزويدها بالطلبيات الواردة للإدارة المختصة بشكل اعتيادي.

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