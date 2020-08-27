واشنطن بوست: منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح المحتجين في ليبيا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد

دعت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إلى إطلاق سراح ستة متظاهرين على الأقل تم “اختطافهم عندما أطلق مسلحون متحالفون على ما يبدو مع حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة طرابلس”، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبحسب الصحيفة انتقدت “ديانا الطحاوي” ممثلة منظمة العفو الدولية “حكومة السراج” لعدم كبح الجماعات المسلحة المسيئة وغير الخاضعة للمساءلة، وبدلاً من ذلك الاعتماد عليها في الأمن وإنفاذ القانون ومحاربة خصومها.

وأكدت الصحيفة أن الاحتجاجات اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والفساد في البلاد، وقالت منظمة العفو الدولية إن “مسلحين يرتدون زيا عسكري فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار”، وفق تعبيرها.

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