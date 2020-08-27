نواب طرابلس يبحثون تعزيز فرص تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

بحث مجلس النواب في طرابلس أمس الأربعاء جملة من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع في البلاد.

وذكر مجلس النواب في بيان، بأن الورشة المقامة تناولت مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والتحديات التي تواجه تنفيذها للوصول إلى حزمة من الحلول الواقعية التي يمكن عرضها وتبنيها من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالبرنامج الإصلاحي، لتعزيز فرص نجاحه.

ونظمت للجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس ورشة العمل التي شارك فيها عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء بالمؤسسات الحكومية وعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات والمقترحات العملية، التي جاءت كحوصلة للملاحظات والنقاشات التي دارت خلال ثلاثة جلسات، جاءت كمحاور الورشة؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ دفعاً لمسيرة الإصلاح، بحسب البيان.

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