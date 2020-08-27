الرئاسي يتفق مع المصرف المركزي على زيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه اتفق مع مصرف ليبيا المركزي على التنسيق لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل يتماشى مع ساعات حظر التجول المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس “فائز السراج” وحضور نائبي الرئيس “أحمد معيتيق” و”عبد السلام كاجمان” وعضوي المجلس “محمد عماري زايد” و”أحمد حمزة”، وناقش الاجتماع الوضع الراهن في البلاد والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعيات الأوضاع الحالية.

وكان المجلس الرئاسي قد فرض حظرًا كاملا للتجول لـ”24 ساعة” لأربعة أيام بداية من السادسة مساءً من يوم أمس الأربعاء، مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل فيما بينها، على أن يستمر الحظر الجزئي لمدة عشرة أيام إضافية بعد انتهاء فترة الحظر الكامل مع العمل بنظام الحظر الكلي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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