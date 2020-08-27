مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يدعم بياني نواب طبرق والرئاسي ويرحب بالتوافق

قال مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الخميس إنه يدعم وبشدة بياني مجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ويرحب بالتوافق الحاصل بينهم.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدرا بيانان يدعوان من خلالهما في عدة نقاط أبرزها عودة إنتاج وتصدير النفط والغاز ووقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة.

وأوضح المجلس في بيانه بأنه يتطلع إلى السلام والبناء والتنمية من خلال توحد الجهود وجمع صفوف الليبيين لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية.

وأشار المجلس إلى أنه قدم الكثير من المبادرات عبر جميع فروعه لتوحيد الرؤية الاقتصادية وجمع النخب الاقتصادية ورجال الأعمال والاهتمام بالمشاكل التي تهم المواطنين.

وأكد بأن هذين البيانين هما نتاج للجهود التي بدلها المجلس والتوافقات التي كان يتطلع إليها عبر تحقيق الأمن الذي هو بداية للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بأن الخطوة الشجاعة من البرلمان والرئاسي تشكل خطوة مهمة ودفعة لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين والقطاع الخاص لوضع تصور شامل لبرنامج تنمية طموح ومشاريع تخدم الاقتصاد الوطني.

ويدعو المجلس إلى تكاثف الجهود وتوحيدها من أجل صناعة مستقبل أفضل للمواطنين والخروج من المرحلة الحالية التي طالت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية